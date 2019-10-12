بالصور.. انطلاق سباق السباحة المائية في نويبع

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء-رضا السيد:

انطلق اليوم السبت، سباق السباحة المائية بمدينة نويبع بجنوب سيناء تحت رعاية نادى الهجن الرياضي وحزب مستقبل وطن، والشباب والرياضة بالمدينة.

وشهد السباق علي الشحات رئيس مدينة نويبع، وعدد من السائحين وقام رئيس المدينة بتسليم الجوائز للفائزين.

وقال رئيس المدينة، إن السباحة من أشهر الرياضات وأكثرها ممارسة بالمدينة، خاصة من قبل السائحين.

وأضاف الشحات، أن مدينة نويبع تمتلك المقومات الشاطئية التي تجعلها داعمة ومحتضنة لرياضة السباحة، مشيرًا إلى أن الهدف من السباق هو تعويد النشء الجديد على ممارسة الرياضة، وتعتبر السباحة واحدة من النشاطات الترفيهية والرياضية التي تكسب الجسم العديد من الفوائد الهامة.