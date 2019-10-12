لشركات السياحة.. 5 خطوات لتوثيق عقود العمل على بوابة العمرة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وضعت وزارة السياحة بالتعاون مع غرفة السياحة، 5 خطوات أمام الشركات (المصرية والسعودية) الراغبة في توثيق عقود العمل على البوابة الإلكترونية، للبدء في العمل خلال الموسم الجديد، حيث تبدأ الشركات غدا الأحد ولمدة شهر، في تسجيل بياناتها على البوابة الإلكترونية للعمرة، وتوثيق العقود.

وأدرجت غرفة شركات السياحة، حسب بيان، تأشيرات "الفعاليات والمهرجانات والسياحة" لبوابة العمرة حيث سيتم إصدار باركود تنظيمي خاص بها من خلال البوابة والتي ستبدأ عملها خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى تأشيرتي "العمرة والزيارة".

وجاءت خطوات توثيق العقود على بوابة العمرة في 5 خطوات كالتالي:

- على الشركة السعودية، موافاة غرفة السياحة، عبر البريد الإلكتروني بالمستندات المطلوبة، والشركات المصرية التي ترغب في التعاقد معها.

- تعتمد غرفة السياحة، طلب الشركة السعودية وإضافتها على موقع الغرفة، وإضافة الشركات المصرية المطلوب التعاقد معها عبر موقع الغرفة.

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- توافق الشركة المصرية على طلب التعاقد مع الشركة السعودية على موقع الغرفة والذي يعد بمثابة طلب تأهيل وتوثيق من خلال متابعة موقع الغرفة باستمرار واستيفاء المستندات المطلوبة.

- تعتمد الغرفة، الطلب الوارد إليها من الشركة المصرية ومن ثم منح الشركة موعدًا للحضور للغرفة عبر موقعها لختم العقود.

- تسلم الشركات، أصول إشعارات الإيداع والإقرار، على أن تتوجه إلى الإدارة العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة لاستكمال باقي الإجراءات.

وتعتبر بوابة العمرة المصرية، هي المنصة الوحيدة الشرعية التي تنظم رحلات عمرة تحت رقابة وزارة السياحة والغرف السياحية، على أن تنظم الغرفة تدريبًا للعاملين بالشركات السياحية على كيفية التعامل مع بوابة العمرة المصرية الإلكترونية في غضون أسبوع.

ومن المقرر أن ينطلق موسم العمرة، منتصف شهر نوفمبر القادم، بعد انتهاء التجهيزات الفنية لبوابة العمرة المصرية، وانتهاء ربطها مع باقي الوزارات والجهات الحكومية ومنافذ الخروج.