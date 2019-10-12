محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم بمديريات الأمن المختلفة. وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 5550 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2316 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 184 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير"، 7 دراجات نارية مخالفة، 25 مخالفة شروط الترخيص. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خلال 24 ساعة.. ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.