السيطرة على حريق محول كهرباء بالهرم دون خسائر بشرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمد رجال الحماية المدنية بالجيزة، حريقًا اندلع في محول كهرباء بمحيط مطبعة البنك المركزي بمنطقة الهرم، اليوم السبت.

تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا بتصاعد أدخنة كثيفة بمحيط مطبعة البنك المركزي.

دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ 4 سيارات إطفاء، وتبين نشوب الحريق بمحول كهرباء خارج المطبعة، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران وأخمدوا الحريق.

لم يسفر الحريق عن إصابات، وأجرى رجال الحماية المدنية عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.