اعتدى على معاق ذهنيًا.. النيابة تأمر بحجز مزارع على ذمة التحريات بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ-إسلام عمار:

طلب المستشار محمد عبد الغفار، مدير نيابة الحامول، بإشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، تحريات المباحث، حول اتهام مزارع بالتعدي على معاق ذهنيًا، بعصا محدثًا به عدة إصابات.

كما أمرت النيابة، بصرف "أحمد. ر"، 22 سنة، "المجني عليه"، من سراي النيابة عقب مناظرته وما به من إصابات، واستمرار حجز المشكو في حقه على ذمة التحريات، تمهيدًا لعرضه مرة أخرى على النيابة العامة.

تلقى مأمور مركز شرطة الحامول، إشارة من مستشفى الحامول المركزي بوصول "أحمد. ر" معاق ذهنيًا، مصاب بجروح في الرأس وكدمات بالوجه، وأسفل العينين، بادعاء تعدي من آخرين.

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واتهمت والدة المصاب "محمد. ع.ج"، 49 سنة، مزارع، ويقيم بقرية البنا، دائرة مركز شرطة الحامول، بالتعدي على ابنها بعصا محدثًا إصابته الموجودة في التقرير الطبي، إثر قضائه حاجته بجوار سور ملاصق لمنزل المشكو في حقه.

انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة الحامول، ترأسها النقيب مصطفى حامد، معاون مباحث المركز، بإشراف العقيد توفيق جاد، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، إلى مكان تواجد المشكو في حقه، وجرى القبض عليه واقتياده إلى مركز شرطة الحامول، وبمواجهته بأقوال أهلية المعاق الذهني أقر بارتكابه الواقعة.

وتبين من التحقيقات المبدئية، وبحسب شهود العيان، فأن المجني عليه تعرض للإغماء حتى عثر عليه سائق توك توك غارقًا في دماءه وسلمه لأسرته، والتي توجهت به إلى مستشفى الحامول المركزي لتلقيه العلاج اللازم.

حرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.