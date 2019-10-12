خبراء: الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين بمثابة"هدنة مؤقتة"

قال خبراء أمريكيون إن توصل كلا من الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق مبدئي بشأن القضايا التجارية الخلافية بينهما أقرب إلى كونه "هدنة مؤقتة" تساعد في منح الأسواق العالمية المتضررة من تداعيات تلك الحرب، متنفسا بعض الشىء، عن كونها بداية النهاية للصراع القائم بين الاقتصادين الأكبرعلى مستوى العالم.

ونقلت شبكة (سي إن بي سي نيوز) الأمريكية عن رئيس مجموعة "يو بي إس" أرت كاشين قوله :"يساورني الشك في أن يدوم التفاؤل بشأن انفراجة الأزمة التجارية بين واشنطن وبكين طويلا..فإنه شعور وليد اللحظة قد لا يدوم حتى قدوم موسم أعياد الميلاد"..موضحا :"أن الاتفاقات المبدئية لا تنهي حروبا تجارية أو تعدل من تقديرات تباطؤ النمو خلال 2020".



وأشار إلى أن رد فعل الأسواق العالمية والأمريكية على وجه التحديد، عكس تفاؤلا وترحيبا كبيرا

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فور الإعلان عن التوصل لاتفاق جزئي بين واشنطن وبكين خلال تعاملات أمس الجمعة لكنه سرعان ما خفت، بعدما أدرك المستثمرون حقيقة أن الاتفاق يؤجل فقط العمل بالتعريفات الإضافية دون تحديد موعدا لإلغاء العمل بالرسوم المفروضة سابقا من قبل إدارة ترمب، حيث قلص مؤشر "داو جونز" الأمريكي مكاسب بداية التداولات من 500 نقطة لتصل إلى 200 نقطة في نهاية التعاملات.



في السياق ذاته، قال خبير الأسواق لدى مؤسسة "بانوكبرن جلوبال فوركس"، مارك شاندل " إن الحرب التجارية ما هى إلا جبهة واحدة من جبهات عدة تتصارع خلالها الولايات المتحدة والصين، بمعنى آخر ستظل الحرب الباردة بين القوتين العالميتين قائمة حتى

وإن تخللها هدنة مؤقتة لحرب التعريفات المتبادلة".



وهو ما أكده كريس كريوجر، كبير المحللين لدى مؤسسة "كاوين"، قائلا" إن حرب التعريفات بمثابة رأس الحربة لنزاعات ترامب التجارية لكن يظل هناك العديد من الجبهات التي تظل مفتوحة مثل تدفق رؤس الأموال وفرض مزيد من ضوابط التصدير وسلاسل التوريد إضافة إلى السياسة الصناعية والتي تشكل جميعها ركائز الاقتصاد الحقيقي".



ولفت تقرير شبكة "سي إن بي سي نيوز" إلى أن جعبة الإدارة الأمريكية لاتزال تزخر بأدوات الضغط في حربها على الصين على رأسها طرح شطب شركات صينية من سوق الأسهم الأمريكية، حيث سبق وأن تقدم نواب بالكونجرس الأمريكي خلال شهر يونيو الماضي بمشروع قانون يتم بمقتضاه شطب الشركات التي لن تمتثل لضوابط الأمريكية لمدة 3 سنوات مع تسليط الضوء على الشركات الصينية.



وكان ترمب قد أعلن أمس الجمعة عن التوصل إلى اتفاق تجاري جزئي "مهم جدًا" مع الصين، موضحا أن الاتفاق لم يتم كتابته بعد ويتعلق بحقوق الملكية الفكرية والخدمات المالية وشراء المنتجات الزراعية.