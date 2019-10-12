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مقتل 23 من قوات سوريا الديمقراطية في اشتباكات مع الجيش التركي

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أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" "قسد" مقتل 23 من عناصرها في الاشتباكات مع الجيش التركي شمال سوريا يوم أمس الجمعة.

 

وأشارت "قسد" في بيان نشر على موقعها اليوم السبت، إلى سقوط 23 قتيلا و37 جريحا في صفوفها خلال

الاشتباكات.

 

كما أعلنت عن "مقتل 118 من العسكريين الأتراك وعناصر الجماعات السورية المتحالفة معها، وإصابة 90 آخرين بجروح".

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وأوضحت أن قتيلين و5 جرحى من مقاتليها سقطوا في المعارك قرب

مدينة تل أبيض، و20 قتيلا و24 جريحا بالقرب من رأس العين، وقتيلا واحدا وجريحين قرب عامودا، بالإضافة إلى إصابة 6 مقاتلين قرب القامشلي.

 

وكانت الدفاع التركية أعلنت مساء أمس الجمعة عن "تحييد" 399 من عناصر وحدات الحماية الكردية منذ بدء عمليتها العسكرية بشمال سوريا في 9 أكتوبر الجاري.

 

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