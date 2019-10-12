ألمانيا تمنع تصدير الأسلحة لتركيا

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن برلين اتخذت قرارًا بحظر تصدير الأسلحة التي يمكن لتركيا استخدامها في سوريا.
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط،
وقال أبو الغيط في مستهل كلمته أثناء الجلسة الطارئة للجامعة العربية التي عقدت في القاهرة اليوم لمناقشة تداعيات التدخل التركي في سوريا:"هناك مخاوف من تطهير عرقي للكرد في سوريا من جانب تركيا"، مطالبًا "تركيا بوقف العمليات العسكرية في سوريا".
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