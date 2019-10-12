بارزاني: لا وقت للمزايدات على دماء الكرد وديموجرافيا المنطقة

وجه الزعيم الكردي مسعود بارزاني، اليوم السبت، رسالة إلى الرأي العام الكردستاني والإقليمي والدولي، بعد التطورات الأخيرة في غربي كردستان بسوريا؛ والاجتياح التركي الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات ونزوح أكثر من 100 ألف مدني.

وقال بارزاني في رسالته: «لقد بذلنا في السابق مساع حثيثة لإبعاد الحروب والاضطرابات عن الشعب الكردي في

سوريا؛ والحيلولة دون وقوع الكوارث، لكن مع الأسف وخلال الأيام الأخيرة تتعرض المناطق الكردية السورية لأوضاع خطيرة وهجوم عنيف».

وأضاف «استمرار القتال وهذه الأوضاع الخطيرة يشكل تهديداً جدياً على حياة الناس وأمن واستقرار المنطقة بالكامل. لذا أجد من الضرورة أن أوجه

دعوة للشعب الكردي وكافة الأطراف، بأنه أياً كانت أسباب هذا القتال، فعلى كل طرف يبدي عدم مبالاة أو كان ضالعاً في هذا الوضع الخطير أن يدرك أن الوقت ليس وقت المزايدات عديمة النفع أو بيع العواطف».

وشدد الزعيم الكردي، «علينا جميعاً أن نعمل بكل طاقاتنا لإنهاء هذا القتال، كي لا يدفع المدنيون الأبرياء ضريبة هذه الأوضاع الخطيرة، وأن نعمل على الحيلولة دون حدوث تغيير ديموغرافي في المنطقة».