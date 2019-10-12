بارزاني: الهجوم التركي تهديد جدي لأمن المنطقة

وجه الزعيم الكردي مسعود بارزاني، اليوم السبت، رسالة للرأي العام حول الأوضاع التي تشهدها المناطق الكردية في سوريا، أكد فيها أن استمرار الهجوم التركي تهديد جدي لأمن المنطقة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال في رسالته، إن "المناطق الكردية في سوريا تشهد أوضاعا خطيرة، وخلال الفترة الماضية قمنا بمحاولات كثيرة لإبعاد الحرب وحالة عدم الاستقرار عن الشعبالكردي في سوريا ومنع تعرضه لكارثة جديدة".
وأضاف بارزاني، أن "استمرار الحرب وهذه الأوضاع الخطيرة يمثل تهديدا جديا على حياة الناس، كما ينعكس على أمن واستقرار المنطقة".
وتابع: "أريد أن أقول للمواطنين الكردستانيين الأبطال، ولجميع الأطراف، وأيا كانت أسباب هذه الحرب، وأيا كان الطرف المقصر أو الذيله يد في هذه الأوضاع الخطيرة، فإن الوقت ليس مناسبا للمزايدات الفارغة والانفعالات، بل إنه الوقت المناسب لنقوم جميعا بكل ما نستطيع فعله لإنهاء هذه الأوضاع الخطيرة".
أكد أنه "يجب القيام بكل ما يمكن فعله كي لا يدفع الأبرياء ضريبة هذه الأوضاع الخطرة، وكذلك لقطع الطريق أمام إحداث تغيير ديموغرافي في تلك المناطق الكردستانية".
وتشن تركيا عملية عسكرية مدعومة من فصائل سورية مسلحة موالية لها منذ يوم الأربعاء، ضد المسلحين الأكراد شمال شرقي سوريا.
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