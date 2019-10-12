شمخاني: القرصنة في المياه الدولية لن تبقى دون رد

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، أن القرصنة والأعمال الشريرة في طرق الملاحة الدولية بهدف تقويض أمن النشاطات التجارية، لن تبقى دون رد، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وشدّد شمخاني أن الحصول على رؤوس خيوط رئيسية للمغامرة الخطيرة في استهداف ناقلة النفط الإيرانية، من خلال دراسة الفيديوهات الملتقطة والأدلة المعلوماتية ذات الصلة بالحادث.

وأكد أن القرصنة والأعمال الشريرة في طرق الملاحة الدولية بهدف تقويض أمن النشاطات التجارية لن تبقى دون رد.

ولفت شمخاني إلى الأعمال التخريبية الأخرى خلال الأشهر الماضية باستهداف ناقلتي النفط الإيرانيتين "هبينس وهلم" في البحر الأحمر، عائداً زعزعة الأمن في الممرات المائية الدولية ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي ويتحمل مسئولياتها المخططون والمنفذون والداعمون لهذه الممارسات الاستفزازية.

يشار إلى أن ناقلة النفط الإيرانية (سابيتي) تعرضت إلى انفجار، فجر أمس الجمعة، في البحر الأحمر على مسافة 60 ميلًا من ميناء جدة السعودي، لكنها عادت إلى وضعها الطبيعي وتواصل

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الإبحار باتجاه الخليج.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت أن الناقلة "سابيتي" هوجمت، أمس الجمعة، في واقعة ستعزز إذا تبين صحتها الشقاق في منطقة شهدت هجمات على ناقلات ومنشآت نفطية منذ مايو.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن السفينة أصيبت مرتين دون ذكر ما الذي أصابها، ونشر التلفزيون الرسمي صورا لسطح الناقلة وقال إنها التقطت بعد الهجوم لكنها لا تظهر أي ضرر واضح. ولم يظهر هيكل الناقلة في الصور.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث الذي جاء في أعقاب هجمات على ناقلات في الخليج في مايو ويونيو إضافة إلى هجوم على منشأتي نفط سعوديتين في سبتمبر.