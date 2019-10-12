"الجامعة العربية" تطالب مجلس الأمن التدخل لوقف العدوان التركي على سوريا

أدانت جامعة الدول العربية، اليوم السبت، العدوان التركي على سوريا، وحمّلت أنقرة مسؤولية تفشى الإرهاب.

جاء ذلك في بيان صدر اليوم بعد اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ بالقاهرة لبحث العدوان التركي على سوريا، ودعت الجامعة العربية إلى النظر في اتخاذ اجراءات ضد تركيا، رداً على عدوانها على سوريا.

وأكد البيان على وحدة الأراضي السورية، وطالب مجلس الأمن الدولي التدخل لوقف العدوان التركي على سوريا.

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