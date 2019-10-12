الجيش العراقي دمر ثلاثة مواقع لـ"داعش" في محافظة ديالى

أفاد بيان عسكري عراقي، اليوم السبت، أن مقاتلات اف 16 العراقية شنت اليوم هجوماً على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابي شمال غربي بحيرة حمرين حمرين في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد.

وذكر بيان صدر عن خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية وزع اليوم أن" طائرات F_16 العراقية نفذت ضربات جوية استهدفت ثلاث أهداف معادية لعناصر داعش بإشراف قيادة العمليات المشتركة، استناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة والأهداف هي عبارة عن مخزون رئيسي للأسلحة والأعتدة وأوكار تقع شمال غربي بحيرة حمرين في محافظة ديالى".

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وأوضح أن "الضربات أسفرت عن تدمير هذه الأهداف وقتل من فيها من عناصر إرهابية" .

وتشن القوات العراقية بشكل شبه يومي عمليات عسكرية تستهدف خلايا داعش وأوكارها ومخازن أسلحتها في مناطق متفرقة من البلاد .