مقتل 4 عسكريين عراقيين في هجوم لداعش قرب الحدود مع سوريا

أفاد مصدر عسكري عراقي بمحافظة نينوى، اليوم السبت، بمقتل أربعة عسكريين، بينهم ضابط، إثر هجوم لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي على نقطة قرب الحدود العراقية السورية شمال بغداد.

وقال العقيد شامل خضر من الجيش العراقي أن"عناصر داعش هاجموا صباح اليوم نقطة تابعة للجيش العراقي قرب الحدود العراقية مع سوريا على أطراف قضاء البعاج غرب الموصلفقتلوا أربعة عسكريين، بينهم ضابط برتبة عقيد، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

ولا تزال مناطق عديدة من محافظة نينوى، خاصة القريبة من الحدود السورية شمال غربي البلاد، تشهد نشاطاً لخلايا تنظيم داعش، الذي ينفذ عمليات مسلحة مختلفة ضد القوات الأمنية والمدنيين أجبرت عشرات العوائل على النزوح إلى مدينة الموصل.

اقرأ أيضاً.. العراق يفتح معبر القائم الحدودي مع سوريا الإثنين المقبل