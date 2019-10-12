كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشطاء يدعمون احتجاج الأكراد في برلين ضد العملية التركية في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج الناس إلى شوارع العاصمة الألمانية، برلين، للاحتجاج على عملية ربيع السلام في شمال سوريا ودعمًا للقوات الكردية.

وأطلقت تركيا عملية ربيع السلام في شمال سوريا في 9 أكتوبر، مستهدفة القوات الديمقراطية السورية ذات الغالبية الكردية وجماعة داعش الإرهابية.

وكثفت تركيا غاراتها الجوية والمدفعية في شمال شرق سوريا في هجوم ضد الميليشيات الكردية أثارت احتمال وقوع كارثة انسانية وتساؤلات بشأن سياسة الرئيس الامريكي دونالد ترامب في المنطقة.

ويقول الأكراد، الذين استعادوا مناطق في شمال شرق سوريا من تنظيم داعش بدعم من الولايات المتحدة، أن الهجوم التركي قد يسمح للجماعة الجهادية بالعودة إلى الظهور مع فرار بعض أتباعها من السجون.

وفي أول هجوم كبير لها منذ بدء الهجوم يوم الثلاثاء، أعلنت داعش مسؤوليتها عن انفجار سيارة مفخخة في القامشلي، أكبر مدينة في المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد، حتى عندما تعرضت المدينة لقصف تركي مكثف.

وقال الأكراد: "إن خمسة مقاتلين من تنظيم داعش فروا من السجن هناك، وأحرقت نساء أجنبيات من المجموعة محتجزين في معسكر الخيام وهاجموا الحراس بالعصي والحجارة".

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وبدأت تركيا هجومها بعد أن تحدث ترامب عبر الهاتف يوم الأحد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسحب القوات الأمريكية التي كانت تقاتل إلى جانب القوات الكردية.

ونفى مسؤولون عسكريون أمريكيون يوم الجمعة اتهامات المشرعين ومحللي السياسات بأن إدارة ترامب تخلت عن حلفائها الأمريكيين في هجوم عسكري تركي.

وتقول تركيا أن هدفها هو هزيمة ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها عدوًا لروابطها بالمتمردين في تركيا.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير في مؤتمر صحفي ردا على الانتقادات بأن ترامب قد أعطى تركيا "ضوء أخضر" ضمني لهجومها: "لا أحد يضيء هذه العملية من قبل تركيا، عكس ذلك تمامًا.

وقال مسؤول أمريكي أن انفجارًا وقع بالقرب من موقع عسكري أمريكي في شمال سوريا يوم الجمعة، ولكن لم يُبلغ عن إصابة أي من الأفراد، ولم يتضح مصدر الانفجار بالقرب من كوباني.

وشدد البنتاجون على ضرورة أن تتجنب تركيا القيام بأي شيء من شأنه تعريض القوات الأمريكية للخطر داخل سوريا، والتي بلغ عددها حوالي 1000 قبل التوغل.