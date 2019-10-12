كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرقاش يطالب بالتصدي لتركيا وإخراجها من سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش، على رفض بلاده التام والقاطع، لتواجد أي قوات أجنبية فوق التراب السوري.

وطالب قرقاش، اليوم السبت، خلال اجتماع جامعة الدول العربية الطارئ لبحث الهجمات التركية على سوريا، بموقف عربي حازم للتصدي لتركيا وإخراجها من سوريا والعمل على الحل السياسي وتفعيل الدور العربي في سوريا.

وشدد قرقاش، على وجود "تداعيات خطيرة للعدوان التركي على سوريا، وأن المجتمع العالمي سيكون أمام أزمة إنسانية".

وأعلن قرقاش، دعم الإمارات للحل السياسي، وفقا لمخرجات جنيف، مشيرا إلى أن التدخل التركي سيدعم عودة "الإرهابيين في سوريا.

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ودعا قرقاش المجتمع الدولي للاطلاع بمسؤولياته تجاه العدوان التركي والتركيز على الحل السياسي.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا.

ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعهم الطارئ اليوم بدعوة من جمهورية مصر العربية لبحث سبل الرد على العملية العسكرية التركية في شرق الفرات بسوريا، والتي بدأت نهاية الأسبوع الماضي، وتقول أنقرة أنها تهدف لإقرار السلام في تلك المنطقة وقطع الطريق على الأكراد التي ترى تركيا أنهم مصدر تهديد لأمنها القومي على الحدود التركية السورية.

وبدأت تركيا يوم الأربعاء، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام" وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش"، وفقًا لما ذكرته وكالة سبوتنيك.