كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأكراد عن انسحاب الولايات المتحدة من سوريا: "نشعر بالخيانة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

على غرار العديد من الأكراد الذين يعيشون في الولايات المتحدة، واجهت لافا عنتر صعوبة في النوم هذا الأسبوع، مستيقظين في كثير من الأحيان للتحقق من تقاريرعن الطائرات والمدفعية التركية التي تقصف موطنها شمال شرق سوريا وتتعلم جارها السابق 30- قتل الابن البالغ من العمر.

وقال عنتر الطالب يبلغ من العمر 26 عامًا: "نشعر بالخيانة، ونشعر بالغضب"، خلال اجتماع للتخطيط لمظاهرة اليوم السبت في مدينة نيويورك للتنديد بالضربات التركية، والتي أثارت انتقادات دولية ومخاوف من كارثة إنسانية.

وهاجمت تركيا بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية التي كانت تقاتل إلى جانب القوات الكردية ضد مقاتلي داعش.

وقال: "لقد كنا نساعد الولايات المتحدة، ومات 11000 شخص من أجل هذا".

واضاف: "هل لأنني كردي يجب أن أقتل؟"

وقدّر مكتب الإحصاء الأمريكي أن هناك حوالي 21000 شخص من أصل كردي في أمريكا. وتظاهر المئات يوم الجمعة أمام المحكمة الفيدرالية في ناشفيل، موطن أكبر تجمع أمريكي للأكراد.

ولقد لعب الأكراد منذ فترة طويلة دورًا في العمل العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، من حرب الخليج الأولى في أوائل التسعينيات إلى أحدث المعارك ضد مقاتلي داعش.

وقال "جوتيار حسين"وهو عامل بناء يبلغ من العمر 34 عامًا حضر الحشد مع ابنه البالغ من العمر 5 سنوات: "لن ندع هذا يسكت فقط".