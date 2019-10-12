كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأكراد عن انسحاب الولايات المتحدة من سوريا: "نشعر بالخيانة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال عنتر الطالب يبلغ من العمر 26 عامًا: "نشعر بالخيانة، ونشعر بالغضب"، خلال اجتماع للتخطيط لمظاهرة اليوم السبت في مدينة نيويورك للتنديد بالضربات التركية، والتي أثارت انتقادات دولية ومخاوف من كارثة إنسانية.
وهاجمت تركيا بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية التي كانت تقاتل إلى جانب القوات الكردية ضد مقاتلي داعش.
وقال: "لقد كنا نساعد الولايات المتحدة، ومات 11000 شخص من أجل هذا".
واضاف: "هل لأنني كردي يجب أن أقتل؟"
وقدّر مكتب الإحصاء الأمريكي أن هناك حوالي 21000 شخص من أصل كردي في أمريكا. وتظاهر المئات يوم الجمعة أمام المحكمة الفيدرالية في ناشفيل، موطن أكبر تجمع أمريكي للأكراد.
ولقد لعب الأكراد منذ فترة طويلة دورًا في العمل العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، من حرب الخليج الأولى في أوائل التسعينيات إلى أحدث المعارك ضد مقاتلي داعش.
وقال "جوتيار حسين"وهو عامل بناء يبلغ من العمر 34 عامًا حضر الحشد مع ابنه البالغ من العمر 5 سنوات: "لن ندع هذا يسكت فقط".
وأضاف: "إننا نقف جنبًا إلى جنب مع الجيش الأمريكي ونقاتل داعش. يفعلون الهواء، ونحن نفعل الأرض. وكلانا يقوم بعملنا. والآن هذا ما يحصل عليه الشعب الكردي كمكافأة؟ "
وقال "تابير سندي" البالغ 34 عامًا، سكرتير مجلس الجالية الكردية في تينيسي في ناشفيل ومنظم مظاهرة حاشدة: "لقد نجح ترامب فجأة في أن الأكراد كانوا يقاتلون جنبًا إلى جنب مع الجنود الأمريكيين".
وأضاف: "كان الأكراد هم القوة الرئيسية الوحيدة على الأرض، والأحذية الوحيدة على الأرض. ولقد ضحينا بآلاف الأرواح ".
وقال سندي أيضًا: وهو متزوج وأب لأربعة أولاد أسرتهم من شمال العراق قبل 24 عامًا، وأن والده، إسماعيل، كان قائدًا في البيشمركة قتل في هجوم بغاز الخردل أثناء قتاله مع قوات صدام حسين في عام 1988.
وحتى بعض أقرب حلفاء ترامب انتقدوا هذه الخطوة، التي أعلن عنها يوم الأحد. وقال تسعة وعشرون من زملائه الجمهوريين في مجلس النواب يوم الخميس أنهم سيعلنون فرض عقوبات على تركيا بسبب الهجمات، بعد يوم من إعلان تشريع مماثل في مجلس الشيوخ.
وقال السندي: "أن الناس في المجتمع الكردي في ناشفيل يتلقون أخبارًا من سوريا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وأيضًا الاتصالات الشخصية وأفراد الأسرة".
وأضاف: "لدينا الكثير من مؤيدي ترامب في مجتمعنا، ولكنهم حتى جنون. وقال سندي: "إنهم غير راضين عن هذا القرار"، مضيفًا أنه يلوم الكونغرس وحلفاء الولايات المتحدة الآخرين على السماح للهجوم.
وقال أيضًا: "أين هي جميع البلدان الأخرى؟ لقد كان العالم كله صامتا حيال ذلك".
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "أن الهدف من الهجوم هو هزيمة ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية التي لها صلات بالمتمردين في تركيا.
وقال نشطاء أكراد في الولايات المتحدة إنهم يعتزمون استدعاء ممثلي الكونغرس.
وعلى الرئيس ترامب أن يعيد إرسال القوات إلى الحدود حتى توقف تركيا القصف. ولكن عنتر قال: "لا أعتقد بعد ما حدث أن ترامب سيعود".
وأضاف: "لذلك أعتقد الآن أن الأمل الوحيد هو في الكونغرس، وحاول تنفيذ منطقة حظر طيران".