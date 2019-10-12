كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وسائل إعلام أمريكية: 4 قتلى على الأقل بإطلاق نار في نيويورك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، مقتل 4 أشخاص على الأقل بإطلاق نار في ولاية نيويورك بأمريكا.

وفي سياق آخر، فتح رجل مسلح النار من غرفته التي يقطنها في الفندق بولاية لاس فيغاس على مهرجان موسيقي قبل عامين، ما أسفر عن مقتل 58 وجرح مئات آخرين.

وكان القاتل ستيفن بادوك داخل غرفته في الطابق الثاني والثلاثين مع مجموعة ضخمة من الأسلحة، عندما أطلق النار على آلاف المحتفلين بمهرحان موسيقي مع بدء الحفل الختامي في تلك الليلة. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز كان هذا أعنف حادث إطلاق نار جماعي في التاريخ الأميركي الحديث.

وأعلنت ‏MGM Resorts International التي تملك الفندق Mandalay Bay، عن التسوية، منهية بذلك حالة الترقب عن كثب حول المسؤولية في عمليات إطلاق النار الجماعية.

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قضايا جديدة أمام القانون

ويبدو أن التسوية التي أعلنت قد حلت الدعاوى القضائية التي أثارت قضايا جديدة وهامة في القانون، بما في ذلك مدى تعرض الشركات الكبرى وأصحاب العقارات وتحميلهم مسؤولية الهجمات الجماعية، وفقا للصحيفة.

وقال روبرت إجليت، أحد محامي الضحايا "إن التسوية ستكون في حدود 735 مليون دولار إلى 800 مليون دولار، وستغطي تقريبا جميع الدعاوى والمطالبات ضد MGM المتعلقة بالمجزرة".

وأضاف في بيان: "على الرغم من أنه لن يكون بمقدور أي شيء إعادة الأرواح المفقودة أو التراجع عن الفظائع التي عانى منها الكثيرون في ذلك اليوم، فإن هذه التسوية ستوفر تعويضا عادلًا لآلاف الضحايا وعائلاتهم"، مشيدا بموقف الشركة قائلا إن الصفقة "تبرز المواطنة الجيدة للشركات" من جانب MGM.