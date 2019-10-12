كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا.. ثلاث مناظرات لانتخابات الرئاسية في 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة المكلفة تنظيم المناظرات، اليوم السبت، عن ثلاث مناظرات لانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2020.

و يتواجه المرشحان الجمهوري والديموقراطي للرئاسة الأمريكية، في ثلاث مناظرات في عام 2020، بولايات إنديانا وميشيغن وتينيسي.

وتعقد المناظرة الرئاسية الأولى في 29 سبتمبر 2020، في نوتردام في ولاية إنديانا بشمال الولايات المتحدة.

ومن المقرر عقد المناظرة الثانية في 15 أكتوبر 2020 في آن آربور في ولاية ميشيغن (شمال)، التي باتت أساسية بعد أن قلبت النتائج لصالح دونالد ترامب، في انتخابات عام 2016.

وتجري المناظرة الأخيرة بين المرشحين في ناشفيل، في ولاية تينيسي (جنوب) في 22 أكتوبر 2020.

وتنظم المناظرات جميعها في جامعات.

Advertisements

وسيتم إجراء مناظرة واحدة للمرشحين لمنصب نائب الرئيس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2020، في سالت لايك سيتي في ولاية يوتاه (غرب).

وتدوم كل مناظرة تسعين دقيقية، حسب ما أكدت اللجنة التي ستعطي المزيد من التفاصيل حول صيغة المناظرات العام المقبل.

والحملة الانتخابية في الولايات المتحدة في أشدها قبل أكثر من عام من الانتخابات التي تعقد في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.

ويأمل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، المهدد بإجراءات اتهام وعزل، بأن يفوز بولاية ثانية. ويحظى ترامب بالدعم الرسمي للحزب الجمهوري في مواجهة ثلاثة مرشحين آخرين، يأمل كل منهم في اختياره لخوض المواجهة الرئاسية الأخيرة، لكن فرصهم ضئيلة حتى الآن.

في المقابل، يتنافس عدد قياسي من المرشحين الديموقراطيين على الفوز في ترشيح الحزب الديموقراطي للرئاسة. والأوفر حظاً حتى الآن بحسب استطلاعات الرأي، هما السناتورة إليزابيث وارن، ونائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

وتجري الثلاثاء مناظرة للمرشحين الـ12 من الحزب الديموقراطي. ويعقد التصويت الأول للانتخابات التمهيدية لهذا الحزب في 3 فبراير في ولاية أيوا.