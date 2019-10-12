كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فضيحة وزير العدل تشعل الاحتجاجات في كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدت فضيحة فساد متزايدة بشأن وزير جديد للعدل إلى جلب الكوريين الجنوبيين من مختلف الأطياف السياسية إلى الشوارع بأعداد نادرًا ما شوهدت منذ أن أدت الاحتجاجات على ضوء الشموع إلى إسقاط الزعيم السابق بارك كون هي في عام 2017.

ونظم عشرات الآلاف من المتظاهرين مظاهرات خلال العطلات الأخيرة، بما في ذلك في وسط مدينة سيول يوم الأربعاء، ومن المقرر عقد المزيد من التجمعات اليوم السبت.

وينتقد منتقدو الرئيس الليبرالي "مون جاي" مظاهرات بشكل روتيني في وسط مدينة سيول، ولكن مزاعم الفساد ضد عائلة وزير العدل تشو كوك حفزت الجماعات المحافظة بعد الكارثة السياسية لمساءلة بارك بسبب فضيحة الرشوة.

ومع ذلك، أدت فضيحة الفساد الأخيرة أيضًا إلى مظاهرات كبرى من الطرف الآخر من الطيف السياسي، شارك العديد منها في الاحتجاجات على ضوء الشموع 2016-2017 ضد بارك. وإنهم يرون أن التحقيق في تشو له دوافع سياسية ويدعون إدارة القمر إلى متابعة الإصلاحات الموعودة.

وتشمل الإصلاحات المزيد من الرقابة على تحقيقات النيابة العامة، ومنع الاستجوابات لفترات طويلة أو متأخرة، وتقييد التحقيقات من الامتداد إلى تحقيقات أخرى، وفقًا لوزارة العدل.

وقالت لي سو مين البالغة 34 عامًا، وهي أم لواحدة من شرق سيئول لرويترز أثناء مشاركتها في تجمع حاشد للمعارضة يوم الأربعاء: "لم أكن أبدا للاحتجاج قبل يوم الخميس الماضي."

وقالت وهي تحمل لافتة تطالب تشو بالاستقالة: "لكنني غاضبة للغاية بشأن ما هو منافق تشو".

وأضاف: "مون لا يستمع إلى أي شخص باستثناء أنصاره".

وقال شين جين ووك، الاستاذ بجامعة تشونج انج في سول: "أن الفضيحة امتدت الى صراع سياسي أوسع".

وأضاف شين: "أصبحت قضية الوزير تشو وإصلاح الادعاء عاملًا مساعدًا للناس على اتخاذ إجراءات جماعية لأنها تتداخل مع القضايا القديمة، مثل اختلاف وجهات النظر حول الأمن القومي والاقتصاد والسياسة".

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وتابع: "لكن بسبب الآراء المتنوعة حتى داخل كل معسكر، ما زال من غير الواضح الاتجاه الذي سيتخذه الرأي الوطني."

ويواجه مون بالفعل استياء عامًا من الاقتصاد البطيء والدبلوماسية المتوقفة مع كوريا الشمالية وساعدت فضيحة تشو في الحفاظ على أرقام موافقته بالقرب من أدنى مستوياتها التاريخية.

وبلغت نسبة تأييده 43٪، وفقًا لمسح أجرته مؤسسة جالوب كوريا في يومي 8 و10 أكتوبر.

وواصل مون دعم تشو وأخبر كبار مساعديه يوم الاثنين أنه على الرغم من "الرأي العام يمكن تقسيمه على القضايا السياسية، إلا أنني لا أعتقد أن هذا يعني أن الرأي الوطني منقسم".

وتواجه أسرة تشو تحقيقات في استثمارات غير قانونية ومعاملة أطفاله المواتية في القبول بالجامعة.

واستدعت النيابة زوجة تشو للاستجواب للمرة الرابعة اليوم السبت، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء يونهاب.

ولم ينف تشو الادعاءات الموجهة ضد أفراد عائلته ولكنه اعتذر عن خيبة أمله وقال يوم الثلاثاء إنه لا يزال ملتزمًا بإصلاح مكتب المدعي العام.

وقال في مؤتمر صحفي: "سوف أؤدي واجبي حتى آخر لحظة أكون فيها في هذا المنصب".

