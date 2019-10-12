كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤولون أمريكيون يضغطون على تركيا لوقف العدوان سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الولايات المتحدة جهودها لإقناع تركيا بوقف الهجوم المتصاعد في شمال سوريا ضد القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة قائلة إن أنقرة تسبب "ضررًا كبيرًا" للعلاقات وقد تواجه عقوبات مدمرة محتملة.

وتعرض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب القوات من الحدود السورية مع تركيا إلى انتقادات واسعة النطاق في واشنطن باعتبارها "ضوءًا أخضر" ضمنيًا لتوغل تركي يقول خبراء إنه قد يتسبب في كارثة إنسانية.

ولكن البنتاجون نفى الاتهامات بأنها تخلت عن حلفائها السوريين الأكراد، أقوى شريك لها في المعركة ضد داعش، للهجوم العسكري التركي.

وأضاف: "لا أحد يضيء هذه العملية من قبل تركيا، عكس ذلك تمامًا. وقال وزير الدفاع مارك اسبير في مؤتمر صحفي متهمين أنقرة بتدمير العلاقات. ولقد دفعنا بقوة على جميع المستويات لكي لا يبدأ الأتراك هذه العملية.

وقال إسبر والجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إنهما تحدثا مع نظرائهم الأتراك مرارًا وتكرارًا في الأيام الأخيرة، وطالبوهم بالتوقف.

ولكن لم يكن هناك شعور بأن تركيا ستفعل ذلك.

وتابع ميلي، أكبر ضابط بالجيش الأمريكي: "لا أرى أي إشارة أو تحذيرات من أي توقف مؤقت لنشاطهم العسكري".

وبعد حديث ميلي، قال الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا لن توقف عملياتها ضد الميليشيات الكردية "بغض النظر عما يقوله أحد".

ومنذ أن بدأ يوم الثلاثاء، وفتح التوغل التركي جبهة جديدة في الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ ثماني سنوات وأثار انتقادات دولية.

وأبلغ مراقب الحرب عدد القتلى بأكثر من 100 حتى الآن وقالت الأمم المتحدة أن 100 ألف شخص فروا من منازلهم.

وتعرض ترامب نفسه لانتقادات حادة، بما في ذلك من مؤيدي الجمهوريين البارزين مثل السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، لسحب القوات الأمريكية التي ربما كان وجودها قد دفع أردوغان إلى وقف إرسال قوات.

وقال جراهام في بيان: "إننا نشهد تطهير عرقي في سوريا من قبل تركيا، وتدمير حليف موثوق به في الأكراد، وعودة ظهور داعش".

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وأضاف جراهام: "أن العقوبات المشروطة التي أعلنت اليوم ستنظر إليها تركيا كرد فعل فاتر وستشجع أردوغان أكثر"، مضيفًا أن الكونجرس سيمرر عقوبات صارمة بدعم من الجمهوريين والديمقراطيين.

وأردف مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية في وقت متأخر يوم الخميس أن ترامب قد طلب من الوزارة معرفة "ما إذا كانت هناك مجالات مشتركة بين الجانبين، وإذا كانت هناك طريقة يمكننا أن نجد طريقنا إلى وقف لإطلاق النار".

وظهر وزير الخزانة "ستيفن منوشن" في البيت الأبيض ليعلن أن ترامب قد أذن للمسؤولين الأمريكيين بصياغة عقوبات "قوية جدًا" جديدة تستهدف تركيا، ولكن الشروط التي سيتم تطبيقها بموجبها غير واضحة.

وأشار منوشين، إلى أن الولايات المتحدة لم تقم بتفعيل العقوبات في هذا الوقت لكنها ستفعل ذلك إذا لزم الأمر.

وقال: "إننا نوجه انتباه المؤسسات المالية إلى أنها يجب أن تكون حذرة وأنه قد تكون هناك عقوبات".

وأوضح منوشين: "أن ترامب كان يشعر بالقلق إزاء استهداف محتمل للمدنيين من قبل القوات التركية، ويريد أن يوضح أن تركيا لا يمكنها "السماح لمقاتل واحد من داعش بالفرار".

في أول هجوم كبير لها منذ بدء الهجوم، أعلنت داعش مسؤوليتها عن انفجار سيارة مفخخة في القامشلي، أكبر مدينة في المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد في شمال شرق سوريا، حتى عندما تعرضت المدينة لقصف تركي مكثف.

وقال الأكراد: "أن خمسة مقاتلين من تنظيم داعش فروا من السجن هناك، وأحرقت نساء أجنبيات من المجموعة محتجزين في معسكر الخيام وهاجموا الحراس بالعصي والحجارة.

وقال ميلي للصحفيين إنه تحدث للتو مع رئيس الأركان العامة التركية، الجنرال يسار غولر، الذي "يفهم بوضوح" أن السجناء سيكونون مسئولية أنقرة في المناطق التي تنفذ فيها الهجوم.

كما أكد مسؤولو البنتاجون على ضرورة أن تتجنب تركيا تعريض القوات الأمريكية للخطر داخل سوريا، والذين بلغ عددهم حوالي 1000 قبل التوغل. على الرغم من أن القوات الأمريكية ليست لديها نية لإطلاق النار على تركيا، حليفها في منظمة حلف شمال الأطلسي، إلا أن البنتاجون أشار إلى أن لها الحق في الدفاع عن نفسها.

وقال ميلي، أن تركيا أبلغت بمواقع أمريكية في سوريا.

وقال مسؤول أمريكي أن انفجارًا وقع يوم الجمعة بالقرب من موقع عسكري أمريكي قرب كوباني في سوريا، ولكن لم يُبلغ عن إصابة أي من الأفراد الأمريكيين. ولم يتضح على الفور مصدر الانفجار.

