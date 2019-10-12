كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حول قصف سوريا.. وزير الخارجية التركي: لسنا خائفين من العزلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت أنقرة رسمياً عمليتها العسكرية، التي أطلق عليها "ربيع السلام"، في 9 أكتوبر، والتي تخطط لمحاربة الجماعات الكردية مثل وحدات حماية الشعب الكردية المتمركزة شرق الفرات، والتي تعتبرها جماعة إرهابية. ورفضت تركيا الاحتجاجات ضد العملية من عدد من الدول، قائلة، إنها لن تستمع إلى أحد، عندما يتعلق الأمر بالأمن.

وعبر وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، عن موقفه ن قرار رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني بتخطي مؤتمر حول مكافحة الإرهاب يعقد في اسطنبول وتوضيح ما إذا كانت تركيا تخشى العزلة العالمية على العمليات العسكرية في شمال سوريا، لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال وزيرالخارجية التركي: "لا أريد التعليق على قرار المتحدث بشأن أحد برلمانات الدول المشاركة. ربما لديه أسبابه. لكن يسعدنا أن نرى رئيسة الدوما الروسية فياتشيسلاف فولودين، تحضر هذا المؤتمر".

وأضاف "أوغلو"، أن مؤتمر مكافحة الإرهاب أمر حاسم. يجب أن تلعب البرلمانات دورًا مهمًا ليس في صنع القوانين فحسب، بل وأيضًا في الدبلوماسية البرلمانية.

ورد "أوغلو" على تساؤل "سبوتنيك"، ألا تخشى تركيا أن تنتهي في عزلة؟1، بالقول: "لماذا يجب أن تخاف تركيا من العزلة؟ نحن نحارب الإرهاب، والإرهاب عدونا المشترك. لا أعتقد أن روسيا لديها شيء ضد هذه العملية. تشعر روسيا بالقلق إزاء بعض اللحظات الحساسة، مثل السلامة الإقليمية ووحدة سوريا. نحن نشعر بالقلق إزاء ذلك أيضًا".

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وأوضحوزير الخارجية التركي: "إذا ألقيت نظرة على جميع البيانات المشتركة بين روسيا وتركيا وإيران، فسترى أننا أكدنا دائمًا ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي البلاد".

وأشار المسؤول التركي، إلى أن: "تتبع هذه المنظمة الإرهابية- وحدات حماية الشعب الكردي-، أجندة انفصالية وتسعى جاهدة لفصل البلاد. نحن نحاول منع ذلك أيضًا. نحن نحارب الإرهاب مع الدول الأخرى ومع روسيا".

كما قال وزير الخارجية التركي: "لهذا السبب دعمتنا روسيا في الأمم المتحدة. إذا كانت لدى بعض الدول معايير مزدوجة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب - فهذه هي مشكلتهم. نحن لسنا خائفين من العزلة، إذا كانت الحقيقة إلى جانبنا، لأننا نهدف إلى مكافحة الإرهاب".

بدأت عملية ربيع السلام في تركيا ضد القوات الكردية شرق الفرات في 9 أكتوبر على الرغم من احتجاجات الاتحاد الأوروبي والدول العربية والولايات المتحدة، والتي تعاونت مع الأكراد خلال الحرب ضد "داعش" في سوريا والعراق. منذ ذلك الحين، أعلنت أنقرة مقتل أكثر من 400 "إرهابي" والسيطرة على العديد من المجتمعات، التي كان يسيطر عليها الأكراد سابقًا.