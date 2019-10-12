مقتل 4 أشخاص على الأقل في إطلاق نار بنيويورك

قتل أربعة أشخاص على الأقل بإطلاق نار وقع صباح السبت، في ناد اجتماعي خاص في نيويورك، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

ووقع إطلاق النار في منطقة بروكلين، وفق ما أفادت شبكة “إن بي سي” وغيرها من وسائل الإعلام الأميركية، مشيرة إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح بينهم سيدة.

كما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن متحدث بإسم الشرطة في نيويورك قوله إن إطلاق النار أدى إلى إصابة 3 أشخاص آخرين زيادة على القتلى، فيما أكدت السلطات أن الدافع وراء إطلاق النار لم يتبين بعد.

المتحدث باسم الشرطة آدام نافارو، أكد أن الشرطة تبلغت بالحادث عبر الهاتف في الساعة 6.55 دقيقة بالتوقيت المحلي، من إحدى الشوارع بمنطقة ببروكلين.