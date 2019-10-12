العثماني يقطر الشمع على أخنوش: شي وحدين قالوا سيقدمون الشباب ولم يفعلوا.. وأن يصبح “أمكراز” وزيرا فتلك أعجوبة الزمن

في إشارة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيسه عزيز أخنوش، الذي تحدث في أكثر من مناسبة على التزام الحزب بتقديم الشباب للمناصب الوزارية، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن هناك من التزم بتقديم الشباب للمناصب الحكومية لكنه لم يفعل.

وقال العثماني، في افتتاح ملتقى حزبي لكتابه المجاليين ببوزنيقة، اليوم السبت، “أن يصبح الأخ محمد أمكراز وزيرا، فهذه أعجوبة الزمن وربما لا أحد توقعها، فلذلك حزبنا يصنع دائما المفاجئات ونحن معتزون بأن يصبح الأستاذ امكراز وزيرا، وهو وزير بدعم من جلالة الملك”.

وأضاف العثماني، “نريد أن نعطي إشارة إلى أن الشباب لهم موقع في الواقع السياسي، وأن الشباب عندهم مستقبل، شي وحدين قالوها ولم يستطيعوا فعلها”.

وأضاف، “هذا تكريم لشبيبة العدالة والتنمية، على الأدوار التي قامت بها لتعبئة الشباب للانخراط في العمل السياسي، واعطاءه معنى عن طريق التكوين الأخلاقي والسياسي والعملي للشباب”.

وشدد المتحدث على أن “تعيين أمكراز، تكريم لشبيبة العدالة والتنمية ولكل الشباب المغربي، وهي رسالة إيجابية على أنه حتى وإن كان الإنسان قادم من المغرب العميق ومن أبعد نقطة، من الطبقات المتوسطة أو الهشة أو الفقير، فله مستقبله وعليه أن يعمل وسيصل”.