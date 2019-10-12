الناصرة: الزيبق يدعو لعقد اجتماع لجميع مرشحي الطائفة الأرثوذكسية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بعث المحامي عوني زيبق، المرشح لعضوية الهيئة التمثيلية للطائفة الأرثوذكسية في الناصرة، برسالة إلى رئيسة مجلس الطائفة الأرثوذكسية في الناصرة، عفاف توما، يطالبها فيها بدعوة جميع المرشحين لانتخابات الهيئة التمثيلية التي من المقرر إجراؤها مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، لاجتماع مع مطران الطائفة، وجميع الآباء والكهنة لبحث الأمور المتعلقة بمصلحة الكنيسة وكيفية العمل سويا من أجل ازدهار مؤسساتها وتحسين أحوال الرعية بشكل عام، وعدم إجراء الانتخابات التي ستكلف مبالغ طائلة فضلا عن الأجواء غير المريحة التي تسود أوساط الطائفة في فترة الانتخابات التي تجري كل اربع سنوات.

المحامي عوني زيبق

وقال المحامي زيبق في حديث لموقع "عرب 48" ان هذه الرسالة تجيء من أجل منع المناكفات والأجواء المشحونة، التي تسبق كل معركة انتخابية، في حين ان هدف جميع المرشحين هو مصلحة الكنيسة والعمل من اجل صالح الرعية، بمعنى ان الهدف مشترك فلما لا يكون العمل أيضا مشترك؟!".

وتجدر الإشارة إلى ان المحامي زيبق ضمن مجموعة تطلق على نفسها اسم مجموعة "الحاضر"، التي تنافس على عضوية الهيئة التمثيلية للطائفة الأرثودكسية، وذلك على الرغم من ان الترشح لهذه الانتخابات يكون فرديا.

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وتتنافس على انتخابات الهيئة التمثيلية للطائفة الأرثوذكسية ثلاث مجموعات من بينهما مجموعة ما يعرف بـ"البديل" التي ترأستها عفاف توما رئيسة مجلس الطائفة الحالية. وقد اعلن 85 من أبناء الرعية ترشحهم للمنافسة على عضوية الهيئة التمثيلية، حيث يتم انتخاب 35 منهم لعضوية الهيئة التمثيلية، ومن ثم يقوم أعضاء الهيئة بانتخاب مجلس الطائفة المؤلف من تسعة أعضاء.

هذا وقد حاولنا الحصول على تعقيب عفاف توما، رئيسة مجلس الطائفة الأرثوذكسية في الناصرة، حول الرسالة التي وجهها لها المحامي عوني زيبق، قالت انه ليس لديها تعقيب في الوقت الراهن.