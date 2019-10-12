ترامب: السعودية تعهدت بالدفع مقابل ما تقوم به واشنطن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، يوم أمس الجمعة، عزمها إرسال تعزيزات عسكرية جديدة إلى السعودية، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن السعودية وافقت على "الدفع مقابل أي شيء تقوم به الولايات المتحدة.

وكان البنتاغون قد أعلن عزمه تعزيز القوات الأميركية في السعوديّة بثلاثة آلاف جندي إضافي وقال وزير الدفاع، مارك إسبر، إن التعزيزات العسكريّة تشمل طائرات وقطعا بحريّة، وإنه سيتم رفع عدد الجنود الأميركيين في السعوديّة إلى 14 ألفًا.

وأضاف إسبر أنّ الإيرانيين "يستهدفون المصالح السعودية، ورغم محاولات إنكارهم لهجوم أرامكو، إلا أن أنشطتهم مستمرة لتهديد السلم"

وأضاف البنتاغون أن وزير الدفاع الأميركي أبلغ ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بأن قرار نشر القوات الإضافية جاء "لضمان وتحسين الدفاع عن السعودية".

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من جهته قال ترامب "سنرسل قوات وتعزيزات إلى الشرق الأوسط لمساعدة السعودية، فهي وافقت على أن تدفع لنا مقابل أي شيء نفعله".

وتابع: "السعودية تكفلت بدفع جميع تكاليف الدعم الأمريكي، ونحن نقدر ذلك".