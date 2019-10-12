شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بدء الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 3:08 مساءً, 12 أكتوبر 2019 م المناطق - واس بدأ اليوم بمقر جامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى أصحاب المعالي وزراء الخارجية العرب بناء على طلب جمهورية مصر العربية.

ورأس وفد المملكة إلى الاجتماع معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

ويبحث الاجتماع العدوان التركي على الأراضي السورية.

وسبق عقد الاجتماع اجتماع تشاوري لأصحاب المعالي وزراء الخارجية العرب، حضره الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

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