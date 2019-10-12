قتلى بإطلاق نار في نيويورك

أفادت وسائل اعلام أميركية، السبت، بسقوط قتلى بإطلاق نار داخل نادِ اجتماعي في نيويورك. وذكرت شبكة "أن بي سي" الأميركية، ان "أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في إطلاق نار حصل في وقت مبكر من اليوم، داخل نادٍ اجتماعي خاص في نيويورك". ولم ترد أية تقارير عن اعتقال أشخاص متورطين بحادثة إطلاق النار لغاية الآن .



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