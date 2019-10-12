الاستخبارات العسكرية تعتقل 'ارهابي' جنوبي بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، السبت، عن القاء الفبض على احد الارهابيين في المحمودية جنوبي بغداد. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "ضمن المساعي لحماية زائري اربعينية الامام الحسين ( ع ) تمكنت مفارزنا في لواء المشاة ٢٥ الفرقة ١٧ من القاء القبض على أحد الارهابيين في منطقة سيد عبد الله بقضاء المحمودية جنوبي بغداد".



وأضافت المديرية، أن المعتقل "هو احد الارهابيين الذين شاركوا بمقاتلة قواتنا الأمنية في الفلوجة، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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