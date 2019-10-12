الجامعة العربية: العدوان التركي يهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية

وقال أبو الغيط في كلمة له خلال الاجتماع الطارئ بشان أحداث سوريا، إن "العملية العسكرية التي تقوم بها تركيا في سوريا ليست سوى غزو"، مبيناً ان "استخدام ورقة النازحين في الأيام الأخيرة يعكس انحداراً غير مسبوق".وأضاف أن "العدوان التركي على سوريا سيفضي إلى أزمات جديدة ويعد خطراً حقيقياً على الأمن والسلم الدوليين"، حاثاً مجلس الأمن الدولي على "تحمل مسؤولياته من أجل التوصل لموقف دولي موحد يدين العدوان التركي ويوقفه".

وأوضح أبو الغيط، : "نحمل تركيا المسؤولية الكاملة عن التبعات الإنسانية والأمنية التي ستترتب عن عدوانها على سوريا".