الجامعة العربية: العدوان التركي يهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية

اعتبر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، السبت، العدوان التركي على سوريا بانه يعد خطراً حقيقياً على الامن الدولي.
وقال أبو الغيط في كلمة له خلال الاجتماع الطارئ بشان أحداث سوريا، إن "العملية العسكرية التي تقوم بها تركيا في سوريا ليست سوى غزو"، مبيناً ان "استخدام ورقة النازحين في الأيام الأخيرة يعكس انحداراً غير مسبوق".
وأضاف أن "العدوان التركي على سوريا سيفضي إلى أزمات جديدة ويعد خطراً حقيقياً على الأمن والسلم الدوليين"، حاثاً مجلس الأمن الدولي على "تحمل مسؤولياته من أجل التوصل لموقف دولي موحد يدين العدوان التركي ويوقفه".
وأضاف أن "العدوان التركي على سوريا سيفضي إلى أزمات جديدة ويعد خطراً حقيقياً على الأمن والسلم الدوليين"، حاثاً مجلس الأمن الدولي على "تحمل مسؤولياته من أجل التوصل لموقف دولي موحد يدين العدوان التركي ويوقفه".
وأوضح أبو الغيط، : "نحمل تركيا المسؤولية الكاملة عن التبعات الإنسانية والأمنية التي ستترتب عن عدوانها على سوريا".
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