مكافحة الإرهاب ينفي تكليف المحياوي بقيادة قوات مكافحة الإرهاب

نفى جهاز مكافحة الاٍرهاب، السبت، تكليف اللواء الركن علاء المحياوي بقيادة قوات مكافحة الإرهاب. وجاء في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "جهاز مكافحة الاٍرهاب ينفي تكليف اللواء الركن علاء المحياوي بمهمة قائد مكافحة الاٍرهاب". يذكر أن وسائل إعلام محلية تناقلت خلال اليومين الماضيين أنباء مفادها تكليف اللواء علاء الفياض بمهام قيادة قوات جهاز مكافحة الإرهاب.





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