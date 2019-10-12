الشرطة الأمريكية: مقتل 4 وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار بنيويورك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الشرطة الأمريكيةإن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا في إطلاق نار وقع صباح السبت، داخل نادٍ اجتماعي خاص في نيويورك. وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن إطلاق النار وقع في منطقة بروكلين، مشيرة إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح.

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