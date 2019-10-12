- 1/2
- 2/2
فاطمة بديرالسبت 2019/10/12 05:04 م بتوقيت أبوظبي
عادل بن أحمد الجبير خلال الاجتماع الطارئ للجامعة العربية
دعا وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته نحو مضاعفة الجهود الهادفة للوقف الفوري للعمليات العسكرية التركية.
جاء ذلك في كلمته خلال الاجتماع الطارئ للجامعة العربية على المستوى الوزاري الذي بدأت أعماله، السبت، بمقر الجامعة بالقاهرة، لمناقشة العدوان التركي على سوريا.
وقال الجبير إن المملكة تدين الاعتداء التركي السافر على السيادة السورية، مشيرا إلى أن خطورة العدوان التركي تنعكس على أمن المنطقة واستقرارها، وقد يتسبب في تقويض الجهود الدولية لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي.
وأكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية أن بلاده تدعم الحل السياسي للأزمة في سوريا.
وتواصل القوات التركية عدوانها العسكري، الذي بدأته الأربعاء الماضي، على الشمال السوري، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.
وقوبل العدوان التركي الذي تسبب في مقتل وإصابة العشرات بتنديد عربي ودولي واسع، فيما لوحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على نظام رجب طيب أردوغان.
وأعلنت الإدارة الكردية في شمال سوريا، في وقت سابق السبت، نزوح ما يقرب من 200 ألف شخص بسبب الهجوم التركي الذي يستهدف قرى ومدن المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجبير يدعو إلى وقف فوري لعدوان تركيا على الأراضي السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.