قرقاش يطالب بخروج القوات التركية والأجنبية من سوريا

طالب الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية بخروج القوات التركية والأجنبية من سوريا، داعيا إلى ضرورة اللجوء إلى الحل السياسي للأزمة السورية.

جاء ذلك في كلمته خلال الاجتماع الطارئ للجامعة على المستوى الوزاري الذي بدأت أعماله، السبت، بمقر الجامعة بالقاهرة، لمناقشة العدوان التركي على سوريا.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: "ندين ونستنكر العدوان التركي على سوريا".

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واعتبر أن الاعتداء التركي العسكري على شمال سوريا يعد اعتداء صارخا على سيادة دولة عربية شقيقة.

وأشار إلى أن العدوان التركي سجل منذ الساعات الأولى قتلا للأبرياء وترويعا للآمنين، وستنتج عنه أزمة إنسانية جديدة، مؤكدا أن الإمارات لن تدخر أي جهد للتخفيف من معاناة الشعب السوري.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، السبت، قال إن الاسم الوحيد للعمليات العسكرية التركية في سوريا هو "غزو لن يقبل به عربي.

وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية العدوان التركي على الأراضي السورية، مؤكدا أن أمن سوريا جزء من الأمن العربي، وما يحدث تهديد للأمن القومي العربي الجماعي.