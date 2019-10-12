البيان الختامي للوزاري العربي الطارئ يدين العدوان التركي على سوريا ويعده تهديدا للأمن الدولي

أدان البيان الختامي للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، العدوان التركي على سوريا، باعتباره خرقا لميثاق الأمم المتحدة ويمثل تهديدا للأمن العربي والدولي.

وحمل البيان تركيا المسؤولية الكاملة لعداونها غير المبرر على سوريا، مطالبا مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف العدوان التركي على الأراضي السورية.

كان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، قال إن الاسم الوحيد للعمليات العسكرية التركية في سوريا هو "غزو لن يقبل به عربي".

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جاء ذلك في كلمته خلال الاجتماع الطارئ للجامعة على المستوى الوزاري لمناقشة العدوان التركي على سوريا.

وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية العدوان التركي على الأراضي السورية، مؤكدا أن أمن سوريا جزء من الأمن العربي وما يحدث تهديد للأمن القومي العربي الجماعي.

وقال أبوالغيط: "ما نشهده اليوم من عدوان تركي يرمي إلى اقتطاع مساحة من الأراضي السورية بعمق 32 كيلومترا وبطول 400 كيلومتر".

وأشار إلى أن العدوان التركي على سوريا يستهدف تغييرا ديموغرافيا للمنطقة، معتبرا أن ضغط النظام التركي على العالم بقضية اللاجئين "ليس أخلاقيا".

وكانت مصر قد دعت، الأربعاء الماضي، لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة لبحث هذا العدوان فور وقوعه.