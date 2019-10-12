هروب الدواعش وعدوان تركيا.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: هروب الدواعش.. عدوان أردوغان مخطط لإحياء التنظيم الإرهابي، والمبعوث الأمريكي بشأن إيران: يجب ردع برنامج طهران الصاروخي، وبتمويل طباعة كتب طائفية حوثية.. قطر تسمم عقول طلاب اليمن، وخبراء ليبيون: غزو أردوغان لسوريا فرصة لحسم معركة طرابلس، ومظاهرات بألمانيا وسويسرا ضد العدوان التركي على سوريا، وإيران بأسبوع.. نهاية وشيكة للاتفاق النووي المثير للجدل، و"سوريا الديمقراطية": مليشيات مسلحة تقاتل في صفوف الجيش التركي، و"سي إن إن": سقوط قذائف تركية قرب قوات أمريكية شمال سوريا.

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كما تقرأون أيضا: فرار 5 معتقلين دواعش إثر قصف تركي على سجن بشمالي سوريا، وإسبانيا تهدد بسحب "باتريوت" من حدود تركيا بعد غزو سوريا، وموريتانيا: العدوان التركي على سوريا غير مقبول ويجب إنهاؤه، والإمارات وروسيا.. تعاون يتنامى خلال 5 عقود، وفرنسا: ماكرون أبلغ ترامب بضرورة إنهاء العدوان التركي في سوريا، وخبراء: جهود آبي أحمد لتحقيق السلام والإصلاح وراء فوزه بنوبل، ومنظمة سودانية تقاضي الإخواني عبدالحي يوسف بتهم فساد، والأمم المتحدة تواجه أسوأ أزماتها المالية منذ سنوات، و"سوريا الديمقراطية": تأكدنا من وجود عناصر لداعش والقاعدة ضمن قوات أردوغان، ومنظمة تركية تنشط في ألمانيا تقر بعلاقتها بالإخوان الإرهابية، والأمم المتحدة: 100 ألف نازح شمال شرق سوريا.

في الاقتصاد تطالعون: وزير الخزانة الأمريكي: نعتزم شل الاقتصاد التركي بعقوبات شديدة، وترامب يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري جزئي "مهم جدا" مع الصين، ومصافي النفط الآسيوية تعاني من قفزة بأسعار الشحن العالمية، والمركزي الأمريكي يبدأ شراء أذون خزانة بـ60 مليار دولار شهريا، والليرة تهوي بعد تهديد وزير الخزانة الأمريكي بتدمير اقتصاد تركيا، ولوقف أطماع أردوغان.. إيني الإيطالية تؤكد الالتزام بالتنقيب في قبرص، و4 مشاريع طاقة تهيمن على مباحثات السودان وإثيوبيا في أديس أبابا.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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