العراق يستعد لأزمة نزوح جراء العدوان التركي على شمال سوريا

جدة - عمرو شويل بترا - الخليج 365

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم السبت، عن إجراءات لتدارك أزمة النزوح السوري إلى العراق، بحسب وكالة “بترا” للأنباء.

Advertisements

وقال محافظ نينوى منصور المرعيد: إن العراق اتخذ إجراءات سريعة في منفذ ربيعة الحدودي مع سوريا لتدارك حصول حالات نزوح جراء العملية العسكرية شمال شرقي سوريا.

وأضاف أن السلطات العراقية المعنية وضعت خططا كفيلة لاحتواء النازحين، ومنع وصولهم للأماكن السكنية عبر إيوائهم في مخيمات، وتقديم الإغاثة اللازمة لهم بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية المهتمة بهذا الشأن.

وأكد أن العراق وفر الخدمات اللازمة على منفذ ربيعة مع الجانب السوري استعدادا لاستقبال النازحين.