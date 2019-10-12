الان تتابع أكراد إيران ينظمون مظاهرات للتنديد بالعداون التركي على شمال سوريا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
شهدت عدة مدن کردية في إيران مظاهرات، أمس الجمعة، للتنديد بالهجوم التركي على شمال شرقي سوريا. بحسب ما نشر موقع إيران إنترناشيونال.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو بثت في شبکات التوصل الاجتماعي أن المظاهرات انطلقت في مدن سنندج، وبانه، وبيرانشهر، ومريفان. وتم رفع شعارات ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وشعارات أخرى لدعم الأكراد السوريين.
وبينت صور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن معظم هذه المظاهرات جرت في سلمية تامة، دون وقوع أي أحداث عنف.
وكانت تركيا بدأت حملة عسكرية قبل ثلاثة أيام على شمال شرق سوريا، في خطوة أدانها المجتمع الدولي، محذرا من أنها قد تؤدي لعودة تنظيم داعش وإحلال الفوضى بالمنطقة.
وتقول تركيا إن العملية تهدف إلى طرد القوات “الإرهابية” من المناطق الحدودية، وكذلك إنشاء منطقة آمنة بالقرب من حدودها مع سوريا للاجئين السوريين.
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