اجتماع عاجل بالقاهرة لبحث الهجوم التركي على سوريا السبت 12 أكتوبر 2019 الخليج 365_وكالات عقد وزراء خارجية الدول العربية، اليوم السبت، اجتماعًا طارئًا بمقر الجامعة العربية في القاهرة؛ لبحث الموقف من الأوضاع الميدانية الأخيرة في سوريا.

ويأتي الاجتماع بناء على دعوة مصرية؛ عقب إطلاق تركيا عملية نبع السلام شرق الفرات شمالي سوريا، الأربعاء، حيث ترأس الاجتماع وزير خارجية العراق محمد علي الحكيم. وتغيبت سوريا عن المشاركة في الاجتماع الوزاري الذي يبحث الأوضاع فيها؛ بسبب تجميد عضويتها منذ 2012.

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