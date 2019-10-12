وسائل إعلام أمريكية: 4 قتلى على الأقل نتيجة إطلاق نار فى نيويورك

السبت 12 أكتوبر 2019 ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن 4 قتلى على الأقل سقطوا نتيجة إطلاق نار فى نيويورك، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة العربية.





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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.