السبت 12 أكتوبر 2019 التدخل التركي في سوريا الخليج 365 - متابعات: تتواصل ردود الفعل العربية لوزراء الخارجية العرب، بالرفض حيال التدخل التركي في سوريا.

ووفق متابعة "الخليج 365"، لتصريحات وزراء خارجية الدول العربية، رفض الأردن أي عدوان على سوريا وأي تهديد لسيادتها. Advertisements وقال وزير الخارجية الأردني،" نسعى لتوحيد الجهود العربية لوضع حد للأزمة السورية". أما وزير خارحية موريتانيا، يقول "نتضامن مع الشعب السوري وندعم وحدة واستقلال أراضيها". بدوره، أوضح وزير خارجية الجزائر، قائلا نرفض بشدة المساس بالدول العربية ونقف مع سوريا.

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كانت هذه تفاصيل خبر وزراء خارجية الأردن وموريتانيا والجزائر يعلنون رفضهم للتدخل التركي في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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