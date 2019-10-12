موقف البحرين ولبنان وتونس من التدخل التركي في سوريا

السبت 12 أكتوبر 2019

التدخل التركي في سوريا

الخليج 365 - متابعات:

أعلنت لبنان وتونس والبحرين موقفها من الاعتداء التركي شمال سوريا.



ورصد "الخليج 365"، أبرز التصريحات لوزراء خارجية تونس والبحرين ولبنان.

حيث دعا وزير الخارجية اللبناني، لعودة سوريا إلى الجامعة العربية ردا على العدوان التركي.

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وقال باسيل: أطالب بتأييد الدعوة لعودة سوريا إلى مقعدها الفارغ في الجامعة العربية.

من جانبها ذكرت خارجية البحرين، بأنها تقف ضد أي عدوان سواء كان من تركيا أو إيران أو إسرائيل.

بدوره، ذكر وزير خارحية تونس، أن الهجوم التركي على شمال سوريا سيعقد الحل السياسي

وطالب بوقف التدخل التركي في سوريا الذي ينذر بكارثة إنسانية.