الجبير: الاعتداء التركي شمال سوريا يهدد بتقويض جهود الحرب على داعش

السبت 12 أكتوبر 2019 الجبير الرياض - الخليج 365 دعا وزير الشؤون الخارجية للمملكة العربية السعودية، عادل الجبير، اليوم السبت، المجتمع الدولي لمضاعفة الجهود لوقف العمليات العسكرية شمال سوريا.

وأضاف الجبير في تصريحات - رصدها "الخليج 365" - أن "الاعتداء التركي شمال سوريا يهدد بتقويض جهود الحرب على داعش". ومضى" ندعم الحل السلمي للأزمة السورية وفق قرارات المجتمع الدولي". وكان الدكتور أنور قرقاش وزير دولة الإمارات العربية المتحدة للشؤون الخارجية، ندعو للتركيز على الحل السياسي للأزمة السورية وندعم مهمة المبعوث الأممي. Advertisements وشدد على أن "الإمارات تدعو لتفعيل الدور العربي لحل الأزمة السورية". وطالب قرقاش بخروج تركيا وقواتها من سوريا. وقال قرقاش في تصريحات - رصدها "الخليج 365" إن الإمارات تدين العدوان التركي على الأراضي السورية. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية لبحث الاعتداء التركي على سوريا. وكتب قرقاش تويتر أن الاجتماع يبحث التداعيات الخطيرة على الصعيد السياسي والإنساني والعدوان التركي غير شرعي ومرفوض عربيا ودوليا. وأضاف "مرة أخرى تبرز ضرورة العمل العربي المشترك أمام التدخلات الإقليمية في الشؤون العربية

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