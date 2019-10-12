الجامعة العربية: العدوان التركي يهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية

السبت 12 أكتوبر 2019 الجامعة العربية متابعات_الخليج 365 أدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، العدوان التركي على الأراضي السورية.

وقال أبو الغيط، اليوم السبت، تشرين الأول 12، 2019: العدوان التركي يهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية. وأضاف أبو الغيط خلال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب: نرفض الضغط على العالم بورقة اللاجئين. Advertisements وأشار أبو الغيط إلى أن تركيا تسعى إلى تغيير ديموغرافي في شمال سوريا. وأعلنت تركيا الأربعاء الماضي بدء عملية عسكرية واسعة في الحسكة والرقة السوريتين. وأسفرت العملية عن تهجير أكثر من مئتين ألف مواطن من شمال سوريا كما أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين. وقوبلت العملية بإدانات إقليمية ودولية على نطاق واسع.

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