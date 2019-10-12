كيدانيان يزور مرجعيون ويطلق مشروع درب التجلي للسياحة

يواصل وزير السياحة اواديس كيدانيان زيارته لمنطقة مرجعيون بدعوة من فريق عمل دري التجلي الذي يضم قرى وبلدات دير ميماس وبرج الملوكـ القليعة، جديدة مرجعيون، ابل السقي، كوكبا، أبو قمحة وراشيا الفخار وسيكون للوزير جولة على هذه القرة يعلن عن انطلاق مشروع درب التجلي للسياحة في منطقة مرجعيون حاصبيا.

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