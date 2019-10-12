لقاء الأحزاب يستنكر ما تعرض له النائب أسامة سعد في مدينة صيدا

استنكر لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية ما تعرض له النائب أسامة سعد في مدينة صيدا، من خلال منعه من قبل القوى الأمنية من الدخول بسيارته، أسوة بغيره من المسؤولين، إلى حفل افتتاح المقر الجديد لقوى الأمن الداخلي في المدينة.

ولفت اللقاء إلى أن هذا التصرف اللامسؤول والمُدان، من قبل الأجهزة الأمنية مع النائب سعد، سبقه تصرف آخر مشابه منذ عدة شهور، الأمر الذي يؤكد وجود نيات مبيتة لإساءة التصرف بحق نائب الأمة وممثل مدينة صيدا الشرعي في مجلس النواب اللبناني.

وتوجه اللقاء بالتحية والتقدير من النائب أسامة سعد على مواقفه الوطنية الصادقة، المنحازة الى الفقراء والمحرومين من الشعب اللبناني بكافة أطيافه، مطالباً المسؤولين عن الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق فوري بما حصل، ومعاقبة العناصر التي أساءت التصرف بحق النائب سعد، ومن يمثل.