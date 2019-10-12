أسود: أعزائي أصحاب المقامات والعبايات والمعالي العب foot أحسن ما تفوت

أكّد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​​زياد أسود​​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "التعيينات في المؤسسات التى ينتقد أسماءها جهابذة اللف، سببها وقف اللف، الذي أدى بوزير إلى شراء شقة و مكتب من أموال ضائعة في مؤسسة إعلامية اما في الوكالة فخسرتم منصة شائعات تسمم فيها مديرتها أجواء البلاد والعباد... أعزائي أصحاب المقامات والعبايات والمعالي العب foot أحسن ما تفوت".

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