أهالي الصرفند يناشدون المعنيين التدخل لوقف حرق النفايات في السكسكية

ناشد أهالي الصرفند المعنيين "التدخل لايقاف حرق النفايات في السكسكية والتي تسببت في العديد من حالات الإختناق".
ومنذ الصباح اجتاحت موجة دخان ناتجة عن حريق مفتعل لمكب بلدة السكسكية، ما أدى الى حالات اختناق لدى للأطفال، نظرا لعدم توفر حل جذري في الوقت الحالي للتخلص من النفايات.
وطالب الأهالي بلدية السكسكية بالعمل لوقف الحرائق "رأفة بالناس"، من خلال تخصيص جرافة لطمر النفايات بالتراب بشكل دائم ريثما تتوفر الإمكانية للتخلص منها إسوة بما قامت به بلدية الصرفند.
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