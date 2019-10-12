أفادت معلومات صحافية بأن مجهولين أقدموا على سرقة منزل المواطنة س . خ في بلدة عاصون في الضنية بواسطة الكسر والخلع، ثم فروا الى جهة مجهولة. وتمت سرقة مبلغ يقدر بحوالى مليون ليره لبنانية، ومستندات وأوراق ثبوتية. وقد فتحت القوى الأمنية تحقيقا بالحادثة لمعرفة هوية الفاعلين تمهيدا لتوقيفهم.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سرقة منزل في بلدة عاصون قي الضنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.