استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا الخبير المالي ​وليد أبو سليمان​ حيث تمّ استعراض مجمل الأوضاع الاقتصادية والمالية. ولفت أبو سليمان إلى أنّه تمّت معالجة أزمة استيراد المواد الأساسية بعد الخضّة التي شهدتها الأسواق، مشيراً إلى أنّه من المنتظر صدور سلسلة خطوات أساسية ومالية مهمة في وقت قريب، من شأنها أن تنعكس على نحو ايجابي على المواطنين بشكل عام والوضع الاقتصادي بشكل خاص، فضلاً عن اجراءات قضائية ستساهم في ارساء هذه المعالجات.

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كانت هذه تفاصيل خبر وليد أبو سليمان بعد لقائه الرئيس عون: خطوات قريبة تكرّس المعالجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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